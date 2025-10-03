Outlet Solidário desembarca em Rio Claro com uma seleção especial de roupas novas, de marcas renomadas, sem defeitos e com até 80% de desconto

Chegou a oportunidade ideal para renovar o guarda-roupa gastando pouco e ainda fazer o bem!

O Outlet Solidário desembarca em Rio Claro com uma seleção especial de roupas novas, de marcas renomadas, sem defeitos e com até 80% de desconto.

Além de preços imperdíveis, o evento tem um propósito solidário: parte das vendas será revertida para o Abrigo São Vicente de Paulo, instituição que presta assistência a idosos no município.

Com opções femininas, masculinas, fitness, plus size e infantis, o outlet reúne peças para todos os estilos e gostos – tudo com qualidade garantida e preços que cabem no bolso.

“É uma chance de consumir com consciência, adquirindo produtos de qualidade e contribuindo para uma causa nobre. Cada compra ajuda a fortalecer o trabalho do Abrigo São Vicente de Paulo”, destaca a organização do evento.

SERVIÇO – OUTLET SOLIDÁRIO

📍 Local:

▪️ Abrigo São Vicente de Paulo

▪️ Rua 01, 270, Saúde, Rio Claro (SP)

📅 Data: 08 a 11 de outubro

🕒 Horário: 11:00 as 20:00

💳 Formas de pagamento: Dinheiro, cartão e PIX

🎯 Descontos: Até 80% em peças novas de marcas renomadas

💝 Parte das vendas será destinada ao Abrigo São Vicente de Paulo

Não perca essa oportunidade de comprar bem e ajudar quem precisa. Vista-se de solidariedade!

É barato fazer o bem!