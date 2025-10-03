Chegou a oportunidade ideal para renovar o guarda-roupa gastando pouco e ainda fazer o bem!
O Outlet Solidário desembarca em Rio Claro com uma seleção especial de roupas novas, de marcas renomadas, sem defeitos e com até 80% de desconto.
Além de preços imperdíveis, o evento tem um propósito solidário: parte das vendas será revertida para o Abrigo São Vicente de Paulo, instituição que presta assistência a idosos no município.
Com opções femininas, masculinas, fitness, plus size e infantis, o outlet reúne peças para todos os estilos e gostos – tudo com qualidade garantida e preços que cabem no bolso.
“É uma chance de consumir com consciência, adquirindo produtos de qualidade e contribuindo para uma causa nobre. Cada compra ajuda a fortalecer o trabalho do Abrigo São Vicente de Paulo”, destaca a organização do evento.
SERVIÇO – OUTLET SOLIDÁRIO
📍 Local:
▪️ Abrigo São Vicente de Paulo
▪️ Rua 01, 270, Saúde, Rio Claro (SP)
📅 Data: 08 a 11 de outubro
🕒 Horário: 11:00 as 20:00
💳 Formas de pagamento: Dinheiro, cartão e PIX
🎯 Descontos: Até 80% em peças novas de marcas renomadas
💝 Parte das vendas será destinada ao Abrigo São Vicente de Paulo
Não perca essa oportunidade de comprar bem e ajudar quem precisa. Vista-se de solidariedade!
É barato fazer o bem!