Em confronto aguardado, Jhonatan “Tico” Conceição deu um show contra Whilton Melo pela divisão super meio-médio

A organização anunciou Popózinho x Pendragon como “Luta da Noite”, além de confirmar sua próxima edição para o mês de dezembro, com a promessa de outro grande card

Uma noite de gala – e histórica – para o Boxe brasileiro. Assim foi a estreia oficial do Outboxing Fight Night, realizada no sábado (16), em Rio Claro. Com oito duelos profissionais, o evento liderado por Patricia Rovarotto e Wallace Moraes teve como destaque a disputa pelo cinturão peso pena do Conselho Nacional de Boxe (CNB) na luta principal.

Atual campeão, Gustavo “Popózinho” dos Santos encarou Demeson “Pendragon” dos Santos e mostrou a razão de ostentar o título com um grande triunfo no sétimo round, após desistência do adversário. Já no co-main event, Jhonatan “Tico” Conceição não tomou conhecimento de Whilton Melo e comprovou que vive grande fase.

Completando o card principal, Robson “O Brabo do Boxe” Pinheiro superou Pedro Henrique Silva por decisão unânime, enquanto o brasileiro Gustavo “Esquerda” Ferreira derrotou o mexicano Eduardo “Rey” Gutierrez no duelo internacional do card. Ao término do evento, a organização ainda anunciou Popózinho x Pendragon como “Luta da Noite”, além de confirmar sua próxima edição para o mês de dezembro, com a promessa de outro grande card.

Popózinho mantém cinturão em sua posse

Valendo o cinturão peso pena do Conselho Nacional de Boxe (CNB), a luta principal do Outboxing Fight Night 1, entre o campeão Gustavo “Popózinho” dos Santos e o desafiante Demeson “Pendragon” dos Santos – prevista para dez rounds – começou animada. E com os dois lutadores atuando mais no centro do ringue, a trocação ficou franca em diversos momentos.

No sétimo round, entretanto, Popózinho comprovou seu status de campeão, e após aplicar um knockdown e balançar Pendragon, fez a equipe do oponente jogar a toalha em desistência para manter o título do CNB em sua posse.

“Meu adversário falou que iria tirar o meu reinado, mas eu sou merecedor desse título e o campeão. Obrigado a torcida de todos e agora é treinar para o próximo desafio”, comemorou o campeão.

Tico atropela Whilton no co-main event

No co-main event do Outboxing Fight Night 1, em um dos confrontos mais aguardados da noite, Jhonatan “Tico” Conceição deu um show contra Whilton Melo pela divisão super meio-médio. Lutando em casa, Tico, que é natural de Rio Claro, se impôs desde o início e após castigar Whilton – que pouco assustou – durante cinco rounds, levou a melhor após a equipe do oponente jogar a toalha no início do sexto assalto.

Com o resultado, Tico segue invicto no boxe profissional, agora com quatro triunfos, e comprova seu status de promessa da modalidade. “Foi uma luta muito boa e meu adversário valorizou ela porque aguentou bastante pancada, mas a vitória veio. Atuar em casa, carregando a energia da minha família e amigos, faz toda a diferença”, celebrou.

Robson garante triunfo em luta agitada

A mil por hora! Assim começou o combate meio-médio entre Robson “O Brabo do Boxe” Pinheiro e Pedro Henrique Silva, que teve ambos os lutadores se movimentando bastante e conectando bons golpes.

A dinâmica seguiu durante os quatro rounds, com a dupla alternando momentos, mas leve superioridade de Robson, que garantiu o resultado por decisão unânime dos jurados (triplo 39-37) na estreia oficial do Outboxing Fight Night.

Brasileiro vence desafio internacional

Na luta internacional que abriu o card principal do Outboxing Fight Night 1, o brasileiro Gustavo “Esquerda” Ferreira e o mexicano Eduardo “Rey” Gutierrez travaram uma verdadeira guerra de quatro rounds.

Correspondendo às expectativas de equilíbrio, o duelo super leve terminou com vitória do brasileiro por decisão dividida dos jurados, para a alegria dos fãs presentes no Espaço Outboxing.

Tacio rouba a cena no card preliminar

A parte preliminar do Outboxing Fight Night 1 foi marcada por bons combates, com destaque para a vitória de Tacio Lopes sobre Alex Pinheiro por nocaute técnico no super pena. O triunfo foi o terceiro em três lutas profissionais do jovem baiano de Euclides da Cunha, todos por nocaute.

Na luta feminina, Yasmim “Predadora” Bodziak e Thais “Thaizmania” Duarte fizeram uma verdadeira batalha. O confronto – válido pelo peso-pena – começou com Thais indo com tudo pra cima, enquanto Yasmim respondia de forma precisa nos contragolpes. No fim, após quatro rounds disputados, melhor para Yasmim, que por decisão dividida chegou ao seu segundo triunfo no evento.

Nos outros dois duelos, vitórias por decisão unânime de Isaque Lira contra Keven Saldanha no peso cruzador e Cristiano “Team” Pereira sobre Guidson Matias no meio-médio, em embate que abriu a noite de gala da Outboxing em Rio Claro.

Card principal

Gustavo “Popózinho” dos Santos derrotou Demeson “Pendragon” dos Santos por desistência (jogou a toalha) no 7R;

Jhonatan “Tico” Conceição derrotou Whilton Melo por desistência (jogou a toalha) no 6R;

Robson “O Brabo do Boxe” Pinheiro derrotou Pedro Henrique Silva por decisão unânime (triplo 39-37);

Gustavo “Esquerda” Ferreira derrotou Eduardo “Rey” Gutierrez por decisão dividida (39-36, 39-36 e 37-38).

Card preliminar