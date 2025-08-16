Pré-estreia do evento em Rio Claro aconteceu no Arnold Sports 2025. Foto: Divulgação

Neste sábado (16), Rio Claro recebe a estreia oficial do Outboxing Fight Night (OFN1), evento de boxe profissional que reunirá nove lutas masculinas e femininas e terá como destaque a disputa de cinturão do Campeonato Brasileiro da categoria Super Pena, sob chancela do Conselho Nacional de Boxe (CNB).

Com capacidade para apenas 100 convidados, o evento será realizado no Espaço Outboxing, que terá ambientação especial para a noite de gala e exigirá traje Black Tie & Habillé. A programação inclui coquetel all-inclusive com vinhos, cervejas e pratos variados, música ambiente e transmissão ao vivo em HD pelo canal oficial da Outboxing no YouTube.

A pré-estreia do projeto aconteceu durante o Arnold Sports 2025, no hotel Tivoli Mofarrej, em São Paulo, atraindo mais de 300 pessoas e contando com presenças como Popó Freitas e Fernanda Lacerda.

O OFN1 é o início de um projeto que prevê edições trimestrais em Rio Claro e futura expansão para outras cidades, com o objetivo de descobrir novos talentos do boxe e apoiar projetos sociais na modalidade. Os ingressos são limitados e vendidos exclusivamente online pela plataforma Sympla.