Nesta terça-feira (09/09), a equipe da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (FEENA), em parceria com a Defesa Civil de Rio Claro e o Departamento de Proteção e Fiscalização Ambiental (DPFA), realizou uma fiscalização aérea utilizando helicóptero para monitorar toda a área da Unidade de Conservação.

A ação faz parte da operação “SP Sem Fogo”, que visa prevenir e combater incêndios florestais em áreas protegidas do Estado de São Paulo. O sobrevoo teve como objetivo dar continuidade ao levantamento de dados sobre focos de incêndio e áreas de risco de queimadas, reforçando as estratégias de prevenção e atuação conjunta dos órgãos de fiscalização ambiental.

Equipe da Feena, da Operação SP Sem Fogo e da Defesa Civil de Rio Claro

Dados registrados em 2025 (janeiro a agosto)

Dentro da Unidade de Conservação (UC): 9 focos, totalizando 6,147 hectares atingidos.

Na Zona de Amortecimento (ZA): 3 focos, com 9,85 hectares afetados.

Ações preventivas realizadas – Entre janeiro e agosto deste ano, foram contabilizadas:

620 fiscalizações in loco de caráter preventivo, conduzidas por equipes da FEENA, vigilância contratada, Bombeiros (Previni), Defesa Civil, DPFA e Polícia Militar Ambiental.

22 sobrevoos com drones para monitoramento aéreo.

Sobrevoos com helicóptero (número ainda em atualização).

As autoridades destacam que a intensificação das operações integradas tem sido fundamental para conter os impactos das queimadas e garantir a preservação das áreas de mata. Segundo os órgãos envolvidos, a preservação da FEENA depende não apenas do trabalho de fiscalização, mas também do engajamento da população. Denúncias sobre focos de incêndio são essenciais para reduzir os riscos e proteger o patrimônio ambiental de Rio Claro e região.