Polícia Militar Rodoviária. de São Paulo. Foto: Arquivo JC

A Polícia Rodoviária registrou 13 acidentes e uma vítima fatal durante a Operação Ano Novo na região de Rio Claro, com fiscalização intensa e mais de 1.400 testes de bafômetro

A Operação Ano Novo realizada pela 2ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária apresentou o balanço das ações nas rodovias da região. As atividades ocorreram entre os dias 31 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026.

As equipes atuaram em trechos estratégicos que compreendem as cidades de Rio Claro, Santa Gertrudes, Piracicaba, São Pedro e Capivari. O objetivo central da mobilização foi garantir a segurança viária durante o feriado prolongado.

Acidentes e vítimas nas rodovias

Durante o período da Operação Ano Novo, foram registrados 13 acidentes no total. Dessas ocorrências, resultaram 19 vítimas leves e duas graves. Infelizmente, uma morte foi contabilizada pelas autoridades.

A vítima fatal foi identificada como Anna Júlia Vincenso, de 24 anos. O acidente ocorreu no dia 31 de dezembro, em um capotamento na Rodovia SP-127, no trecho pertencente ao município de Rio Claro.

Fiscalização e infrações de trânsito

O balanço da Operação Ano Novo aponta que 408 veículos foram fiscalizados pelos policiais militares rodoviários, sendo que 11 deles acabaram recolhidos por irregularidades. Ao todo, foram aplicados 600 autos de infração.

Entre as principais multas, destacam-se 171 flagrantes de condutores ou passageiros sem o cinto de segurança. Outras 25 autuações foram registradas por ultrapassagens em locais proibidos, manobra que potencializa o risco de colisões frontais.

Testes de etilômetro

O combate à embriaguez ao volante foi um dos pilares da fiscalização nas estradas. Os policiais realizaram 1.466 testes de etilômetro (bafômetro) ao longo dos cinco dias de operação.

O rigor na fiscalização busca reduzir os índices de sinistros causados pelo consumo de álcool, mantendo a vigilância constante nas rodovias que cortam a região de Rio Claro.