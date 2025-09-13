O caso da menina Lorena Sousa, de apenas nove anos, gerou grande comoção não apenas em Rio Claro, mas está ganhando alcances em muitos lugares do país e fora.
Nascida em Rio Claro, ela mora atualmente com os pais e o irmão em Portugal e está enfrentando uma doença rara e grave: a anemia aplásica e precisa urgente de um transplante de medula óssea.
A família realiza uma corrida contra o tempo para encontrar um doador compatível e por isso um ônibus foi fretado através de um voluntário para que rio-clarenses possam ir até o Hemonúcleo, em Piracicaba, para coletar sangue e se cadastrar.
ATENÇÃO
- A data confirmada de saída do ônibus será na quarta-feira (17/09) e o ponto de encontro será em frente ao Shopping de Rio Claro.
- O horário de saída será às 7 horas da manhã. É necessário estar no ponto de encontro com pelo menos 15 minutos de antecedência, para organização com calma dos lugares.
- É necessário ter entre 18 e 35 anos para primeira doação de medula óssea.
- Não haverá custo nenhum para os interessados.
- Não precisar estar em jejum. E no hemonúcleo, eles oferecem lanche bem reforçado após a coleta.
- O hemonúcleo vai fornecer um atestado/declaração para o dia da doação.
- Caso exista compatibilidade o doador não precisará viajar até Portugal já que após o procedimento o material é enviado para o hospital onde Lorena está internada.
- Para garantir lugar no ônibus é preciso confirmar presença através do celular (19) 99889-8293.