Lorena, de 9 anos, luta contra anemia aplásica; campanha busca voluntários em Piracicaba para cadastro no hemocentro

O caso da menina Lorena Sousa, de apenas nove anos, gerou grande comoção não apenas em Rio Claro, mas está ganhando alcances em muitos lugares do país e fora.

Nascida em Rio Claro, ela mora atualmente com os pais e o irmão em Portugal e está enfrentando uma doença rara e grave: a anemia aplásica e precisa urgente de um transplante de medula óssea.

A família realiza uma corrida contra o tempo para encontrar um doador compatível e por isso um ônibus foi fretado através de um voluntário para que rio-clarenses possam ir até o Hemonúcleo, em Piracicaba, para coletar sangue e se cadastrar.

ATENÇÃO