Lorena, de 9 anos, luta contra anemia aplásica; campanha busca voluntários em Piracicaba para cadastro no hemocentro

Lorena, de 9 anos, luta contra anemia aplásica; campanha busca voluntários em Piracicaba para cadastro no hemocentro

Aos nove anos a menina Lorena Sousa está enfrentando uma batalha contra uma doença rara e grave. Nascida em Rio Claro, assim como os pais Erik e Natalia, está morando em Portugal atualmente juntamente com o irmão Enzo.

Lorena foi diagnosticada com anemia aplásica e precisa urgente de um transplante de medula. O irmão realizou o teste, mas não é compatível.

Foto: Arquivo Pessoal

Uma grande corrente em prol da cura da menina se formou e quem puder fazer o cadastro para verificar a compatibilidade precisa procurar o Hemonúcleo de Piracicaba que fica na Avenida Independência, Bairro Alto (Santa Casa).

Podem doar pessoas de 18 a 35 anos, em bom estado de saúde. O procedimento consiste na coleta de 10 ml de sangue e a doação ocorre apenas se for compatível. Caso isso ocorra a medula é enviada para Portugal onde Lorena está internada. O Hemonúcleo de Piracicaba atende de segunda a sexta das 7h30 às 13h. O telefone para mais informações é o (19)3433-8794. Nas redes sociais o Instagram para acompanhar mais detalhes é @nataliacardoso2021.