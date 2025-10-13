Trem realizando manobra na Avenida 7, no Centro de Rio Claro. Foto: Arquivo JC

Após tentativas de apressar a saída das oficinas do Centro, prefeito Gustavo agora já fala em mudança para 2027 ou 2028, data defendida pela Rumo

“A gente espera, não será infelizmente mais em dezembro de 2026, mas a gente espera para 27, 28, estar com as oficinas retiradas e uma nova oficina inaugurada em Rio Claro. Essa história da saída das oficinas, do aeroporto, se acontecer, vai ser histórico para Rio Claro. Mas vai acontecer”, declarou o prefeito de Rio Claro, Gustavo Perissinotto (PSD) já “conformado” com o novo prazo para que a Rumo transfira as oficinas do Centro para o Jardim Guanabara.

Nos últimos meses, o prefeito tentou, em várias ocasiões, fazer valer o prazo estabelecido em 2026, mas a concessionária também fez sua mobilização para promover o adiamento para a data de 2028. Vale lembrar que o prazo inicial da mudança era 2025. Com a chegada da pandemia, a Rumo conseguiu adiar para 2026, mas recentemente o prazo de 2028 passou a vigorar.

A permanência das oficinas na área central por mais dois anos aponta a necessidade de uma solução mais eficiente para o problema das manobras frequentes dos trens nas passagens de veículos, resultando em travamento do tráfego e muitas queixas por parte dos motoristas. No domingo passado, essa coluna trouxe informações sobre novas tratativas mediadas pela Comissão pela Volta dos Trens, da OAB Rio Claro, que apresentaram como novidades a instalação de placas nas passagens, informando sobre os horários do acordo, e também sobre reuniões para que a concessionária os motivos de não respeitar o estabelecido, o que nos últimos meses vem acontecendo com frequência.