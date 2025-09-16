Imagem mostra a Defesa Civil de Rio Claro atuando na última sexta-feira (12) em incêndio em área de mata no distrito de Batovi

Em um prazo de uma semana, todos os dias a Defesa Civil de Rio Claro atendeu a algum chamado. Tempo segue com ausência de chuva e baixos índices de umidade

Seguem na cidade de Rio Claro as ocorrências envolvendo queimadas. Segundo a Defesa Civil, em um prazo de uma semana os chamados foram diários para atender situações envolvendo fogo.

“Nos últimos dias, com as temperaturas elevadas e a baixa umidade relativa do ar, os riscos de incêndios em vegetação aumentaram consideravelmente. As equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil têm se desdobrado para combater as ocorrências que se espalham rapidamente, principalmente em áreas de mata e terrenos baldios. A Defesa Civil entra como apoio fundamental aos combates, auxiliando no controle das chamas, na logística e no acionamento dos órgãos de apoio. Além do trabalho de resposta, o monitoramento e a fiscalização das áreas de risco têm sido realizados de forma integrada, em parceria com a Feena, o Departamento de Proteção e Fiscalização Ambiental (DPFA) e a Polícia Ambiental.

Apesar de todo o esforço e preparação, a colaboração da população é essencial. É preciso conscientização para evitar queimadas, descartar corretamente o lixo e denunciar ações criminosas. Somente com a participação de todos será possível reduzir os impactos ambientais e proteger vidas, patrimônios e a biodiversidade”, declarou Danilo de Almeida, supervisor da Defesa Civil de Rio Claro.

Atenção

– Não faça fogueiras e não jogue bitucas de cigarro ou fósforos em rodovias e áreas de mata;

– Não queime mato ou lixo;

– Não solte balões. Essa prática constitui crime.

– Se você visualizar focos de incêndio, ligue o mais rápido possível para a Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros e informe a localização precisa da ocorrência. Telefones: 199 ou 193.