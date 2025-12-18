Eixo SP realiza alargamento de viaduto na Rodovia Washington Luís (SP-310); confira as rotas alternativas e prazos das intervenções no km 174

A Eixo SP Concessionária de Rodovias dá continuidade às obras de estreitamento parcial no viaduto localizado no km 174+620 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro. O local, popularmente conhecido como Trevo da Viviani, passa por uma etapa de alargamento de suas faixas.

As alterações integram o cronograma de construção da terceira faixa em ambos os sentidos da rodovia. O objetivo da concessionária com o investimento é aumentar a fluidez do trânsito e garantir maior segurança viária aos motoristas que utilizam o trecho.

Foto: Divulgação/Eixo-SP

Alterações no tráfego e sinalização

A execução do projeto modifica as condições atuais de tráfego com o estreitamento da passagem inferior, utilizada para acesso e retorno. Barreiras de concreto foram instaladas para delimitar o espaço de obras e garantir o isolamento da área.

O local permanece devidamente sinalizado conforme planejamento definido junto aos órgãos de trânsito de Rio Claro e à Polícia Militar Rodoviária. A medida visa proteger tanto os usuários da via quanto as equipes que trabalham no canteiro.

Rotas alternativas para motoristas

Para quem precisa acessar o trecho durante as intervenções, a concessionária estabeleceu as seguintes opções de acesso e retorno:

Sentido Interior (Pista Norte): O acesso está liberado no dispositivo para quem segue ao Centro. Para o sentido bairro ou retorno, o motorista deve utilizar o dispositivo do km 176.

O acesso está liberado no dispositivo para quem segue ao Centro. Para o sentido bairro ou retorno, o motorista deve utilizar o dispositivo do km 176. Sentido Capital (Pista Sul): O acesso está liberado no dispositivo sentido bairro. Para quem busca o Centro ou retorno, a orientação é utilizar o dispositivo do km 172.

O acesso está liberado no dispositivo sentido bairro. Para quem busca o Centro ou retorno, a orientação é utilizar o dispositivo do km 172. Pedestres: A travessia em ambos os sentidos deve ser feita pela passarela do km 175 ou pelo viaduto do km 173.

Cronograma e prazos das obras

As intervenções atuais adequam o viaduto às novas plataformas da terceira faixa. A conclusão desta fase específica está prevista para o primeiro trimestre de 2026, enquanto a finalização total de todas as etapas está programada para 31 de julho.

Segundo Fabiano Frighetto, gerente de Obras da Eixo SP, a implantação da terceira faixa é um investimento que transformará a mobilidade urbana. Ele ressalta que, embora existam incômodos temporários, os benefícios para a segurança e fluidez serão permanentes.