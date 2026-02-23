Durante o período de obras, o trecho estará sinalizado e monitorado pelas equipes da Eixo.

Intervenção integra implantação da terceira faixa na Rodovia Washington Luís e terá duração prevista de 120 dias

A Eixo SP Concessionária de Rodovias inicia nesta segunda-feira (23) as obras na passagem inferior localizada no km 188 da SP 310 – Rodovia Washington Luís, em Corumbataí. Para a execução dos serviços, a circulação pela passagem inferior será interditada em ambos os sentidos por um período estimado de 120 dias. Não haverá impacto para o trânsito na rodovia.

A intervenção faz parte do conjunto de melhorias voltadas à implantação da terceira faixa de rolamento no trecho. Nesta etapa, serão realizados serviços estruturais no local, medida essencial para viabilizar a ampliação da capacidade da rodovia e reforçar a segurança viária.

Durante a interdição, os motoristas deverão utilizar rotas alternativas que estarão devidamente sinalizadas no local. Quem trafega pela pista sentido Interior deverá utilizar o retorno no km 190. Já os condutores que seguem pela pista sentido Capital deverão utilizar o retorno no km 184.

Toda a área em obras contará com sinalização específica e em conformidade com as exigências técnicas, garantindo segurança tanto aos usuários quanto às equipes de trabalho. Além disso, mensagens informativas serão exibidas nos painéis eletrônicos instalados ao longo da rodovia para orientar os condutores.

A Concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pelo trecho, respeitando a sinalização provisória e os limites de velocidade estabelecidos, de forma a preservar a segurança e contribuir para a fluidez do tráfego durante o período de obras.