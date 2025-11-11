Foto: Divulgação/Eixo SP

Obras no viaduto do km 164+720 foram prorrogadas devido às chuvas; concessionária orienta desvios pelos kms 161 e 167

Em razão das chuvas intensas das últimas semanas, a Eixo SP Concessionária de Rodovias prorrogou as obras de adequação do viaduto localizado no km 164+720 da SP 310 – Rodovia Washington Luís, em Santa Gertrudes, até o dia 30 deste mês. Por conta dessa mudança, a interdição do tráfego de veículos na passagem inferior do dispositivo será mantida. A medida é necessária para permitir a continuidade da execução dos trabalhos de ampliação da estrutura, essenciais para a implantação da terceira faixa na rodovia.

Interdição na passagem inferior do km 164+720 será mantida; motoristas devem usar retornos nos kms 161 e 167. Foto: Divulgação/Eixo

Durante o fechamento da passagem inferior, os motoristas deverão utilizar os dispositivos mais próximos para retorno ou travessia da rodovia. Quem trafega na pista sentido Interior, a alternativa é fazer o retorno no dispositivo do km 167. Já quem segue no sentido Capital, a opção é o dispositivo do km 161.

O local permanecerá sinalizado enquanto as obras estiverem em andamento. As obras de ampliação da SP 310 contemplam 40 quilômetros de terceira faixa em cada sentido da rodovia, no trecho entre Cordeirópolis e Corumbataí, totalizando 80 quilômetros de pista ampliada. A conclusão dos trabalhos está prevista para 2027.