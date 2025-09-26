Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Obra com 144 unidades para famílias de baixa renda em Rio Claro é viabilizada por parceria entre prefeitura e governo federal, com investimento total de R$ 30 milhões

Nesta semana, a empresa responsável pela construção das moradias do Residencial dos Bosques, em Rio Claro, concluiu a concretagem das últimas lajes do 9º bloco de apartamentos. “Com a finalização da parte de alvenaria, a obra entrou agora na fase de acabamento”, informa o secretário da Habitação Agnelo Mattos. Os outros oito blocos já estavam com a estrutura de alvenaria concluída.

“Trata-se de um grande ganho para o setor habitacional do município, proporcionando a mais famílias a realização do sonho da casa própria”, destaca o prefeito Gustavo.

Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Além de ser voltado a famílias com renda na faixa 1, ou seja, de até R$ 2.850,00, o novo residencial, com 144 unidades, terá apartamentos destinados a pessoas com deficiência, em mais uma ação da prefeitura para ampliar as políticas de inclusão.

A iniciativa é viabilizada por meio do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, em parceria com a prefeitura, por meio do programa Casa Rio-clarense.

O investimento total é de aproximadamente R$ 30 milhões, dos quais quase R$ 24 milhões são do governo federal. Da parte do município, o investimento é de R$ 6 milhões – R$ 4,5 milhões na aquisição dos terrenos, R$ 850 mil em infraestrutura – redes de água e esgoto e drenagem urbana – e outros R$ 720 mil em incentivo fiscal.