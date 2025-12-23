Roberto Carlos. Foto: Divulgação/TV Globo

Tradicional show de fim de ano da TV Globo chega à 50ª edição nesta terça-feira (23), enquanto obra de Marcel Pilatti analisa o impacto cultural de Roberto Carlos

Nesta terça-feira (23), o público acompanha o Roberto Carlos Especial, a mais tradicional atração musical de fim de ano do país. No ar desde 1974, o show natalino celebra sua 50ª edição misturando clássicos do repertório do Rei com convidados de diversos estilos.

Neste ano, o Roberto Carlos Especial contará com duetos ao lado de Supla, Fafá de Belém, Jorge Benjor, João Gomes e Sophie Charlotte. A tradição de unir gerações e misturar o sagrado ao secular é um dos traços que legitimam o título de “Rei” do artista na cultura brasileira.

Capa do livro. Foto: Reprodução/Ed. Clube dos Autores

Livro analisa a musicalidade de Roberto Carlos

Aproveitando o momento de celebração, o escritor paranaense Marcel Pilatti lança o livro “Roberto Carlos: A Ponte – Diálogos e referências na obra do rei” (Ed. Clube de Autores, 2025). A obra já está disponível para venda nos formatos impresso e e-book.

O autor explica que escolheu o título porque acredita que Roberto Carlos construiu uma ponte socioeconômica, política e cultural no Brasil. Segundo Pilatti, o cantor rompeu barreiras de classes, credos e gerações por meio de sua música singular.

Diálogos com Michael Jackson e MPB

No livro, a trajetória de Roberto Carlos é comparada à de grandes nomes como Michael Jackson, Caetano Veloso, Erasmo Carlos e Gilberto Gil. Pilatti utiliza canções específicas para traçar paralelos entre o Rei e esses outros ícones da música mundial e nacional.

A obra “A Ponte” oferece uma leitura fluida sobre nuances inexploradas da carreira do cantor. O livro pode ser adquirido diretamente no site da editora Clube de Autores ou pela plataforma Amazon, com suporte para Kindle e Pensática.