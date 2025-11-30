Trem iluminado da Rumo que passará por Rio Claro

Rio Claro e região anunciam programação especial natalina. Confira a agenda e aproveite o clima de Natal!

Rio Claro

O Natal Azul será celebrado a partir do dia 4 de dezembro no Centro de Rio Claro numa parceria da Acirc (Associação Comercial e Industrial de Rio Claro) com a Prefeitura. A magia do Natal acontecerá no Jardim Público, que estará todo decorado, e receberá shows especiais gratuitos toda quinta-feira, sexta-feira e sábado, sempre a partir das 18h, com bandas e artistas de nossa cidade. As apresentações seguem até o dia 20 de dezembro. Pelo local também a presença de feirinha gastronômica.

No dia 6 de dezembro, a tradicional festa de Natal do Fundo Social de Solidariedade acontece no Parque Municipal do Lago Azul. A festa geral acontece a partir das 16h30 até as 20h. Uma das novidades é o espaço destinado ao acolhimento das pessoas atípicas – essa a partir das 16h até as 18h, com estrada especial pela rotatória da Avenida 40 com a Rua 2, em parceria com a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O Papai Noel estará no Lago Azul com muitas atrações para as crianças, tudo gratuitamente.

No dia 14 de dezembro, o Grupo Ginástico será palco de uma noite especial e iluminada, com a apresentação da talentosa Nicole Nagib, em um show beneficente em prol do GACC (Grupo de Apoio à Criança com Câncer). Com o espírito natalino no ar, Nicole irá encantar a todos com um repertório emocionante, repleto de músicas que aquecerão o coração e espalharão luz, esperança e solidariedade. Toda a renda arrecadada será destinada ao GACC, contribuindo para a continuidade de seu trabalho vital no apoio a crianças em tratamento contra o câncer. Participe desse evento mágico, que une música, emoção e a força da solidariedade. Ingressos solidários no sympla.com.br.

Também no dia 14, a partir das 18h, haverá o tradicional evento da passagem do Trem Iluminado da concessionária Rumo. A atração está novamente confirmada no domingo com mais um show especial do saxofonista Derico – famoso no antigo programa do Jô Soares. A entrada é gratuita e acontece na Praça do Ferroviário, ao lado da Estação Ferroviária, na Rua 1 com Avenida 5. A saída é na segunda, dia 15, a partir das 19h.

Leme

Praça iluminada no Lago Municipal de Leme

A Prefeitura do Município de Leme lançou a IX Mostra Natalina da Rede Municipal de Ensino, “Natal em Leme: Diversidade que Encanta”, que traz como proposta a valorização e o respeito à diversidade. Em parceria com a Educação e, tendo como cenário o Natal, que é um dos eventos mais familiares do Brasil e do mundo, o Papai Noel, como símbolo, vem trazer uma reflexão sobre o respeito às diferenças culturais, étnicas, raciais, entre outros.

Pontos das Instalações Natalinas: Rotatória Grill; Rotatória da Rodoviária; Rotatória Liceu; Canteiros; Praça Rui Barbosa; Casa da Cultura; Rotatória 7 de Setembro; Praça da Bíblia; Secretaria de Educação; Lago Municipal e Casa do Papai Noel na Praça Manoel Leme, a Antiga FEPASA.

Águas de São Pedro

Parada de Natal em Águas de São Pedro

A cidade turística lançou o Natal Iluminado no último dia 15 de novembro e já registra recorde de público. Com uma programação ampliada, novas atrações e uma decoração ainda mais elaborada, a expectativa é de que a edição 2025 impulsione o turismo, a economia local e fortaleça ainda mais a imagem do município como referência no calendário natalino paulista.

O espetáculo de abertura, realizado na Praça dos Rouxinóis, reuniu música, dança, efeitos especiais e muita emoção. O Show de Acendimento será repetido sempre às 20h nos dias 05, 12, 19 e 26 de dezembro; e 03 de janeiro, transformando o centro da cidade em um grande palco iluminado.

Entre as atrações mais esperadas do público, a Parada de Natal e a Paradinha de Natal na Avenida Carlos Mauro prometem tomar conta da avenida com carros temáticos, personagens, coreografias e música. Parada de Natal, às 20h: 06, 13, 20, 23 e 27 de dezembro; Paradinha de Natal, às 17h: 30 de novembro; 07, 14, 21, 24 e 28 de dezembro. A charmosa Casa de Noel, instalada no Centro de Convenções, volta a ser um dos pontos mais visitados da programação. O espaço funcionará às sextas-feiras da 21h às 23h, aos sábados das 14h às 23h, domingos e feriados das 10h às 18h; na semana do Natal (22 a 24/12) das 10h às 18h.

Holambra

Desfile de Natal na cidade de Holambra

O Natal de Holambra by Expoflora celebra a beleza e a diversidade das flores, além de promover a cultura e a tradição da cidade de Holambra, conhecida como a capital das flores no Brasil. Até 14 de dezembro, o parque da Expoflora se transforma em um verdadeiro cenário encantado, onde cada detalhe convida você a viver o espírito natalino como nunca antes.

São noites iluminadas, jardins deslumbrantes, neve artificial, shows, desfiles e experiências que despertam emoções em todas as idades O parque fica aberta às sextas, sábados das 16h-à meia-noite, e domingos das 16h às 23h. Ingressos a partir de R$ 59,90 no nataldeholambra.com.br.

Cordeirópolis

O Natal Iluminado de Cordeirópolis começou ontem (29) e segue com uma série de shows e apresentações gratuitas na Praça Central “Comendador Jamil Abrahão Saad” ao longo de dezembro. O Papai Noel chega em 5 de dezembro e ficará numa estrutura que remete a uma Estação, próximo à igreja. Tanto a Praça Central como a Praça Francisco Orlando Stocco, da Prefeitura, receberam iluminação e decorações natalinas. No dia 5, além da chegada do “Bom Velhinho” às 19h, acontece a apresentação do Projeto Guri, a partir das 20h. A programação completa, que continua durante todo o mês, pode ser conferida nos canais oficiais. A programação inclui ainda a passagem do Trem Iluminado da Rumo, que acontecerá no dia 15 de dezembro. A previsão é que a locomotiva saia de Rio Claro às 19h.