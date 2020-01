Nova vitória pode classificar o Velo para o mata-mata

Jogando como sede da Copinha, o Velo venceu o Red Bull Brasil por 2 a 1 na abertura do Grupo 6 e agora quer a vitória contra o Nacional-AM para, pelo menos, encaminhar a sua classificação.

O Rubro-verde encara o time amazonense nesta segunda (6), às 17h.

Caso vença o Nacional, o Velo pode garantir a classificação para a próxima fase já nesta segunda rodada, dependendo do que acontecer no outro jogo do grupo, que será disputado entre Paraná e Red Bull Brasil.

Se o Velo vencer, e o Red Bull não somar três pontos, o Rubro-verde vai ao mata-mata.