Imagem ilustrativa.

O governo federal concluiu a tramitação e confirmou a liberação de repasse financeiro para a construção de mais uma creche em Rio Claro, município contemplado no programa Novo PAC Seleções. O investimento previsto é superior a R$ 3,8 milhões e a escola, para 94 crianças, ficará no Bairro do Sobrado.

“Dezenas de pais que trabalham fora terão mais tranquilidade em seu dia a dia, e o município ampliará sua estrutura para continuar oferecendo educação pública de qualidade”, comenta o prefeito Gustavo.

A nova unidade de ensino, com seis salas de aula, vai atender crianças de zero a cinco anos, de famílias que moram no Bairro do Sobrado, Residencial Gracioli, Regina Picelli, Jardim São Caetano 2 e Residencial Vila do Campo.

“Esse investimento é mais uma importante conquista em nosso trabalho ininterrupto pela ampliação de vagas e atendimento de qualidade na rede pública municipal de ensino”, comenta a secretária municipal da Educação, Valéria Vélis, lembrando que outra nova escola de Educação Infantil será construída na Vila Olinda. “A ordem de serviço de serviço já foi assinada”.

A prefeitura de Rio Claro inaugurou oito escolas nos últimos quatro anos e abriu mais de 1.000 vagas na rede pública municipal de ensino.