Novena reuniu grande grande número de fieis na Matriz

Neste domingo (12), os católicos celebram o dia de Nossa Senhora Aparecida. Em Rio Claro, a paróquia dedicada à padroeira do Brasil terá missas, quermesse e entrega do bolo de Nossa Senhora.

As missas na Paróquia de Nossa Senhora Aparecida têm início às 0h00 deste domingo: na sequência, as celebrações acontecem às 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas (com o terço), 14 horas e 16 horas; às 18 horas, será celebrada a missa de coroação de Nossa Senhora.

A Paróquia de Nossa Senhora Aparecida fica na Rua 2-A, 349, na Vila Aparecida. O Jornal Cidade transmite ao vivo a missa da coroação a partir das 18 horas na sua página no Facebook.

Na parte festiva, será servido o café da manhã ao longo de toda a madrugada, até às 8 horas. A partir das 9 horas, acontece a tradicional quermesse, até às 23 horas, com o cardápio recheado de opções deliciosas.

Segundo o padre Gutemberg, pároco da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, neste ano novamente será disponibilizada uma tenda para acolher os romeiros que chegam de várias cidades da região. Os voluntários recebem os romeiros que vêm de muito longe, providenciam água, acolhimento, é uma recepção num momento de muita emoção para os peregrinos.