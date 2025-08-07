“Só Pra Mim” é o quinto trabalho autoral de Nicole Nagib

Natural de Rio Claro, a cantora já gravou quatro musicas autorais e lança hoje seu novo trabalho

A cantora e compositora Nicole Nagib, de 21 anos, comemora mais um passo importante em sua carreira musical. Hoje, dia 7 de agosto, a artista lança em todas as plataformas digitais seu quinto single, intitulado “Só Pra Mim”, dando continuidade à sua trajetória marcada por talento e autenticidade.

O single “Só Pra Mim” já está disponível em todas as plataformas digitais, ouça e apoie!

Natural de Rio Claro, interior de São Paulo, Nicole já gravou quatro músicas autorais e vem conquistando espaço no cenário pop rock nacional. Assim como os trabalhos anteriores, “Só Pra Mim” conta com a produção do renomado Rick Bonadio, responsável por sucessos de grandes artistas da música brasileira.

Com uma voz marcante e composições que emocionam, Nicole Nagib entrega em “Só Pra Mim” toda a essência de sua arte, conectando-se cada vez mais com o público e consolidando sua carreira.

Nicole Nagib juntamente com Rick Bonadio, produtor de grandes nomes como Titãs e Jota Quest

FESTIVAL

Recentemente o JC divulgou a classificação de Nicole no Festival Nacional da Canção (Fenac), que chega a sua 55ª edição.

Neste ano mais de 1500 músicas foram inscritas e vindas de 25 estados brasileiros e etapas eliminatórias espalhadas por sete cidades mineiras, São Thomé das Letras, Tiradentes, Perdões, Três Pontas, Coqueiral e Nepomuceno.

A apresentação dos classificados acontece entre 1º e 30 de agosto e Nicole Nagib representando a cidade de Rio Claro e classificada com sua single “Viagem “ que está disponível em todas as plataformas musicais, deve se apresentar dia 8 na cidade de Perdões.