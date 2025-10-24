O show é gratuito e promete reunir sucessos que atravessam décadas, em uma noite de muita energia. Foto: Giorgi Bastos

A cantora e compositora Nicole Nagib será uma das atrações do aguardado show da banda Titãs, que acontece neste sábado (25 de outubro), às 19h, no Sesi Rio Claro, localizado na Avenida M-29, 441, bairro Jardim Floridiana, em Rio Claro.

