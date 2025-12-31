A cantora Nicole Nagib encerra 2025 com um balanço positivo de sua trajetória artística, marcada por uma agenda intensa de apresentações, projetos culturais e ações solidárias que reforçaram sua presença no cenário musical regional. Ao longo do ano, a artista participou de eventos beneficentes, espetáculos temáticos e shows especiais, consolidando seu trabalho junto ao público e a instituições parceiras.

Entre os destaques do ano estão as apresentações voltadas para a solidariedade, que uniram música e engajamento social, além de projetos autorais e participações especiais em eventos culturais. A versatilidade de Nicole Nagib e sua conexão com diferentes públicos foram marcas registradas de 2025, fortalecendo ainda mais sua identidade artística.

Para 2026, a cantora já projeta novos passos na carreira. Entre os planos está a gravação de uma nova música, que dará continuidade ao seu trabalho autoral e ampliará sua presença nas plataformas digitais. A expectativa é de um ano voltado à produção musical, sem deixar de lado os palcos e os projetos culturais que fazem parte de sua trajetória.

Com uma carreira pautada pela sensibilidade artística e pelo compromisso com a cultura, Nicole Nagib segue em constante movimento, preparando novidades para o público no próximo ano.