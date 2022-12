Fábio Porchat e Gkay são o assunto do momento no mundo dos famosos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Neymar manifestou apoio à humorista e influenciadora Gkay em sua conta no Twitter. “Gkay, tudo passa … Fica bem”, escreveu o jogador de futebol.

O tuíte dividiu opiniões. “Eu tento te defender, meu amigo, mas é impressionante como você está sempre do lado errado da história”, escreveu Gabriel Gomide. “Se o Neymar está do lado da Gkay isso significa que o Porchat está mais do que certo”, disse o internauta Josley.

Gkay é um dos assuntos mais comentados na internet desde domingo (25). A polêmica começou quando Fabio Porchat disse no prêmio Melhores do Ano 2022, do Domingão com Huck, que o apresentador Jô Soares preferiu morrer ao entrevistar Gkay. “Foi por isso que ele preferiu nos deixar. Eu olho o Jô e fico pensando: ‘O que ele faria com uma Gkay na frente dele, Tata?'”, falou no programa.

A influenciadora foi ao Twitter dizer que estava cansada das piadas. “Não sei o que fiz para as pessoas me odiarem tanto, me humilharem tanto, dia após dia e agora até em rede nacional, mostrando que eu sou uma piada no sentido ruim para o Brasil inteiro”, escreveu.

Porchat, então, se defendeu das críticas, disse que mandou mensagem para Gkay e afirmou em vídeo que não tinha estragado o Natal da influenciadora, pois ela era a culpada por ter tido um ano ruim.

Alguns famosos manifestaram-se sobre o episódio. Humoristas deixaram comentários no vídeo de Porchat. “Porchétes, quem te conhece sabe que você é uma pessoa do bem que nunca faria nada para magoar ninguém”, escreveu Dani Calabresa.

“Esse terçol aí no teu olho, com certeza tem um nome! Começa com G e termina com Kay!”, disse o ator Lúcio Mauro Filho.

Outros deram apoio a Gkay após o tuíte dela. A cantora e ex-BBB Gabi Martins escreveu: “Fique bem, Gkay! Você é maravilhosa”.