SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) – A Uefa divulgou nesta quarta-feira (23) que dois jogadores do Bayern de Munique Robert Lewandowski e Manuel Neuer, vão disputar com Kevin De Bruyne, do Manchester City, o prêmio de melhor jogador do futebol europeu na última temporada. O vencedor será divulgado no dia 1º de outubro, em premiação virtual.

Vice-campeão da última Liga dos Campeões, o brasileiro Neymar (PSG) esteve a um passo da final, mas acabou na quarta colocação ao lado de Lionel Messi, do Barcelona. Ambos tiveram 53 pontos de acordo com o sistema de votação estabelecido pela Uefa. Cristiano Ronaldo, da Juventus, ficou em décimo com 25 pontos.

Desde a criação do prêmio, em 2011, esta é a primeira vez que Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo não aparecem entre os três finalistas. Virgil van Dijk, do Liverpool, foi o vencedor do último ano.

A lista foi definida por um júri composto pelos 80 treinadores dos clubes que participaram na fase de grupos da Liga dos Campeões e Liga Europa, além de 55 jornalistas, um de cada uma das federações da Uefa.

Os membros do júri escolheram seus três primeiros jogadores, com o primeiro recebendo cinco pontos, o segundo três e o terceiro um ponto. Os treinadores não podiam votar em jogadores de sua própria equipe.

O critério para julgamento foi o desempenho ao longo de toda a temporada em todas as competições, tanto a nível nacional como internacional, em clubes e seleções.

Veja o top 10 divulgado pela Uefa

Finalistas: Robert Lewandowski (Bayern de Munique), Manuel Neuer (Bayern de Munique) e Kevin De Bruyne (Manchester City)

4 – Lionel Messi (Barcelona) – 53 pontos

4 – Neymar (Paris Saint-Germain) – 53 pontos

6 – Thomas Müller (Bayern) – 41 pontos

7 – Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) 39 pontos

8 – Thiago Alcantara (Bayern) – 27 pontos

9 – Joshua Kimmich (Bayern) 26 pontos

10 – Cristiano Ronaldo (Juventus) – 25 pontos