SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Vice-campeão europeu na última temporada, Neymar, 28, está determinado a voltar a uma decisão de Champions League. E quer fazer isso com a camisa do Paris Saint-Germain (FRA).

Em entrevista à revista oficial do clube francês publicada nesta segunda-feira (31), o atacante brasileiro afirmou que continuará no PSG para a próxima temporada, na qual espera levar a equipe de novo à final do torneio, mas com um desfecho distinto daquele do confronto com o Bayern de Munique (ALE), em Lisboa.

“Fico com a ambição de chegar à final da Liga dos Campeões novamente e, desta vez, ganhá-la. Gosto da ideia de fazer tudo ao meu alcance para colocar meu nome nos livros de história do clube”, disse Neymar à revista do PSG.

Principal projeto do clube desde que foi comprado pelo Qatar Sports Investments, em 2011, o título europeu ficou próximo na última temporada. Na decisão, em Lisboa, os franceses foram derrotados pelo Bayern de Munique, que faturou a sua sexta taça na competição.

Para chegar à sua primeira final de Champions, o PSG gastou 1,25 bilhão de euros (R$ 8,4 bilhões) em contratações nos últimos nove anos, a partir da compra do QSI.

Só a contratação de Neymar, em 2017, custou ao Paris Saint-Germain 222 milhões de euros (R$ 1,48 bilhão em valores atuais).

O investimento no brasileiro foi a principal peça na montagem de um elenco forte para perseguir o título europeu.

Após duas temporadas frustradas com eliminações nas oitavas de final, nas quais o atacante foi questionado por estar ausente em razão de lesões, Neymar enfim conseguiu liderar o time em uma campanha de sucesso na competição, apesar do vice-campeonato.

“Cheguei a um estágio em que acho normal ter que viver sob toda essa pressão. Não só é normal, mas eu amo isso também! Gosto de desafios, tempos complicados, adversidades. Realmente me sinto muito confortável com tudo isso”, completou o atacante.