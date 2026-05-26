Corpo de Henrique de Mello Ionta foi sepultado no Cemitério São João Batista

Familiares e amigos se despediram nesta terça-feira (26) do jovem Henrique de Mello Ionta. Ele perdeu a vida aos 15 anos, vítima de um acidente na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), que liga Rio Claro a Piracicaba. A ocorrência foi registrada na madrugada do último domingo (24) na altura do Km 2,8. O jovem estava em um veículo Ford Ka junto com os pais e a irmã. Esse automóvel foi atingido na traseira por um Ônix. Com o impacto o Ford Ka ficou tombado, na área lindeira da pista com todos os ocupantes feridos. Eles foram socorridos até um hospital em Rio Claro mas Henrique não resistiu.

Ele deixou o pai Luã, a mãe Vanessa, a irmã Júlia e demais familiares. A vítima era natural de Rio Claro, mas morava em Piracicaba onde ocorreu o velório. Já o corpo foi sepultado no Cemitério São João Batista. O motorista do outro carro, que ocasionou a colisão, acabou preso pois apresentava sinais claros de embriaguez.