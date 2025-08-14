Zé Neves, Luiz Paixão e Rodrigo Capella

Os humoristas Zé Neves, Luiz Paixão e Rodrigo Capella sobem ao palco da Praça de Alimentação a partir das 20h para um show inesquecível

Dentro da programação especial do mês dos pais, o Shopping Rio Claro recebe nesta quinta-feira, 14 de agosto, um stand up comedy inesquecível a partir das 20h, na Praça de Alimentação, com os humoristas Zé Neves, Luiz Paixão e Rodrigo Capella.

Conhecidos do público, Zé Neves produz shows em bares e teatros e aborda notícias, esportes e relacionamentos, Capella ficou conhecido pela participação em programas humorísticos na TV e Paixão participa de programa de rádio e se apresenta em teatros de todo o país. Os humoristas levam para o Shopping Rio Claro o melhor do stand up comedy da atualidade.

De acordo com Bárbara Crocco, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro, a programação do Shopping Show Especial Mês dos Pais foi pensada para oferecer entretenimento de qualidade para as famílias. “Esta apresentação de humor é um momento para as famílias relaxarem e curtirem juntas as tiradas cômicas desse trio, que faz muito sucesso por onde se apresentam”, destaca Bárbara Crocco.

SERVIÇO

Shopping Show Especial Mês dos Pais

Stand up comedy Zé Neves, Luiz Paixão e Rodrigo Capella

Dia: 14 de agosto

Horário: a partir das 20h

Local: Praça de Alimentação do Shopping Rio Claro

Atração gratuita