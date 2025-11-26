Link para acessar a negociação on-line: https://neoelektro.negocieonline.com.br

Campanha vale até 31 de dezembro e permite quitar faturas atrasadas com desconto no valor total e parcelamento em até 21 vezes no cartão

Uma oportunidade para começar 2026 com as contas em dia: a Neoenergia Elektro acaba de lançar a Campanha de Negociação 2025, oferecendo descontos que podem chegar a 90% para clientes com faturas de energia atrasadas. A ação, válida até 31 de dezembro, promete aliviar o bolso e ajudar milhares de famílias a reorganizarem suas finanças.

Além da redução de juros e multas, em muitos casos o desconto também incide sobre o valor da própria dívida de consumo. Podem participar clientes residenciais, comerciais e rurais com débitos superiores a um ano.

“Sabemos que muita gente enfrentou dificuldades e acumulou contas. Essa campanha é uma oportunidade real para limpar o nome e começar o próximo ano com tranquilidade”, afirma Maica Olivera, superintendente comercial da Neoenergia Elektro.

O processo é 100% online, pelo Portal de Negociação, ou presencialmente nas lojas de atendimento. O pagamento pode ser feito via PIX ou parcelado no cartão de crédito em até 21 vezes, com juros da operadora.

“O melhor desta campanha é a praticidade: dá para resolver tudo pelo celular, de forma rápida e segura. Estamos facilitando ao máximo para que ninguém fique de fora”, reforça Maica.

A recomendação é não deixar para a última hora, já que o volume de negociações costuma aumentar perto do fim do prazo.