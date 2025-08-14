Imagem ilustrativa

Ações entre janeiro e junho de 2025 recuperaram mais de 101 mil kWh, volume suficiente para abastecer 505 residências por um mês

No período de janeiro a junho de 2025, a Neoenergia Elektro realizou 175 inspeções e identificou 91 irregularidades na região de Rio Claro (SP). A distribuidora recuperou mais de 101 mil kWh, volume suficiente para abastecer 505 residências por um mês ou o município de Santa Cruz da Conceição por um dia.

Para se chegar a essa marca, foram realizadas operações com apoio da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística. Esses resultados foram alcançados, principalmente, pelo uso de tecnologias de campo, como a instalação de sensores na rede, a manutenção da tele medição nos maiores consumidores e pelo uso de inteligência interna para cruzamento de dados. Além disso, a população também vem se conscientizando quanto aos riscos do furto de energia e quanto aos prejuízos que essa prática causa.

Ao longo de 2025, a empresa intensificará as ações de campo com o foco no combate ao furto de energia.

SEGURANÇA

A utilização de gambiarras para garantir o fornecimento de energia elétrica é contra a lei e extremamente perigoso. Esses tipos de intervenções na rede de distribuição, sem os devidos cuidados com o uso dos equipamentos de segurança, sem atender as normas do setor elétrico e sem a utilização de profissionais capacitados, podem ocasionar acidentes e incêndios, além de sobrecarga e de interrupção do abastecimento.

DENÚNCIA

Os desvios de energia prejudicam todos os clientes, já que promovem modificações inapropriadas na rede, trazendo riscos à vida, e parte do valor da energia furtada acaba sendo pago entre todos os consumidores. Por isso, a Neoenergia Elektro reforça a importância de denunciar fraudes. As denúncias são feitas, de forma anônima, na central de atendimento, pelo 0800 701 01 02.