Foto: Arquivo JC

A empresa, que atende 3 milhões de clientes em SP e MS, também venceu nas categorias de Gestão da Inovação, Qualidade e Operação, além de conquistar o 2º lugar na categoria nacional do Prêmio Abradee 2025

A Neoenergia Elektro, responsável pela distribuição de energia para mais de 3 milhões de clientes em parte dos estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, foi uma das grandes vencedoras na 27ª edição do Prêmio Abradee 2025, ao ser reconhecida como a melhor distribuidora de energia do Sudeste e a segunda posição na categoria Nacional. A empresa também foi premiada nas categorias Qualidade da Gestão, Gestão da Inovação e Gestão Operacional, entre empresas com mais de 500 mil consumidores. O resultado foi divulgado na noite de quarta-feira (20) no Clube Naval de Brasília (DF).

Promovido pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), o prêmio é considerado o mais relevante do setor e celebra, há quase três décadas, as melhores práticas das concessionárias de distribuição de energia no Brasil. A edição de 2025 teve um significado especial, marcando os 50 anos da Abradee e reunindo autoridades do setor, representantes do governo, agências reguladoras e lideranças empresariais.

Os selecionados do Prêmio Abradee 2025 seguem um ranking elaborado a partir da apuração de dados ao longo do último ano, com a colaboração das concessionárias associadas. As informações coletadas referentes aos processos de gestão, operação e qualidade são analisadas e auditadas por parceiros de renome nacional como Instituto Ethos, a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) e Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Também são considerados os resultados da Pesquisa de Satisfação do Cliente Residencial realizada pelo Instituto Innovare.