Imagem ilustrativa

De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet), uma frente fria avança pelo oceano próximo ao litoral paulista e provoca instabilidades, com aumento da nebulosidade e ocorrência de chuvas isoladas, algumas acompanhadas de trovoadas, sobretudo nas regiões sul e leste do estado, além da faixa litorânea. As temperaturas apresentam leve declínio.

Em Rio Claro, a mínima registrada nesta terça-feira (26) no campus da Unesp foi de 14,6°C. A máxima deve variar entre 28°C e 30°C ao longo do dia, conforme dados da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal.