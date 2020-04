Os clubes que disputam a atual temporada do NBB se reuniram na última quinta-feira (2), através de videoconferência, para uma avaliação referente ao prosseguimento do Novo Basquete Brasil-12. Com representantes de todos os 16 times, entre eles o diretor do Leão, Marcelo Tamião, a presidência e os diretores executivos da Liga Nacional de Basquete, a reunião analisou o momento da pandemia do coronavírus no Brasil, assim como as discussões internas referentes às equipes e os acordos vigentes de parceria no campeonato.

Na reunião os clubes aprovaram um auxílio financeiro aos árbitros que atuam nesta temporada do NBB. Vale ressaltar que, diferente de outros profissionais que possuem um vínculo empregatício com as organizações esportivas, o quadro de arbitragem presta serviço para a Liga, sendo remunerados a cada partida atuada. Os valores e o tempo de auxílio aos árbitros ainda serão aprovados pelo Conselho de Administração da LNB na próxima semana.

Outra definição foi a redução de até 20% no salário-base do corpo executivo da Liga Nacional de Basquete para os próximos cinco meses. A medida faz parte de um pacote de economia de gastos dentro do orçamento da entidade.

Em reunião realizada na semana passada, os clubes decidiram, de forma unânime, com apoio de atletas e treinadores, que a temporada irá seguir partindo automaticamente para a fase de playoffs. A tabela de classificação final ficou definida pela ordem dos times através do aproveitamento de vitórias até o último jogo realizado na temporada regular (dia 15/03).

Sendo assim os quatro primeiros colocados (Flamengo, Franca, São Paulo e Minas) já estão automaticamente classificados para as quartas de final e esperam os vencedores dos seguintes confrontos das oitavas: Mogi x Bauru; Pinheiros x Paulistano; Corinthians x Unifacisa; e Botafogo x Rio Claro.

O Rio Claro Basquete segue com as atividades paralisadas e aguarda a definição da Liga de uma data para planejar a sequência da temporada. Os atletas seguem mantendo a parte física em casa com orientação direta da comissão técnica do Leão.