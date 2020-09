Na última semana, em reunião do Conselho de Administração da Liga Nacional de Basquete (LNB), através de videoconferência, 21 clubes confirmaram o interesse em participar da temporada 2020/2021 do NBB.

Além dos 16 times que disputaram a última edição do NBB, entre eles o Rio Claro Basquete, outras cinco equipes já conhecidas do cenário do basquete nacional também enviaram a solicitação para a disputa este ano.

São elas: Caxias do Sul Basquete (RS) e Campo Mourão Basquete (PR), que já participaram do NBB em edições passadas e são associadas à LNB, e mais três clubes que almejam estrear no maior campeonato de basquete do País: Cerrado Basquete (DF), Joinville Blackstar (SC) e Londrina Basketball (PR).

Publicidade

Na reunião, os clubes votaram pela extensão de mais alguns dias para o envio das últimas informações e documentações para última análise das equipes interessadas. Um novo encontro do Conselho de Administração foi agendado para a próxima terça-feira (dia 08/09), quando serão definidos os times que disputarão a próxima temporada do NBB.

O retorno do NBB está previsto para o dia 14/11 (sábado), porém as datas aprovadas pelos clubes levarão sempre em consideração o avanço do controle da pandemia no Brasil e todos os protocolos de saúde determinados nesse período. Criada durante a suspensão da última temporada, a Equipe Multidisciplinar da LNB continua avaliando todos os possíveis cenários para o retorno do campeonato.

Rio Claro

O Rio Claro Basquete participou da reunião representado pelo diretor do time Marcelo Tamião. O Leão corre contra o tempo para viabilizar um patrocinador “master” para arcar com os custos da competição.

Nos últimos dias uma negociação que estava avançada acabou não se concretizando e fez com que o sinal de alerta fosse ligado, já que o prazo para a confirmação da disputa do nacional está próximo. Todos os times que têm a franquia da competição têm o direito de não disputar duas edições do NBB.

Vale relembrar que o Leão não disputará o Campeonato Paulista de Basquetebol, já que os atletas não aceitaram assinar o contrato apenas para a disputa do estadual.