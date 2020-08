Homenagem ocorreu antes da parida na liga de basquete americana – Foto: Reprodução/Instagram

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A NBA (a liga de basquete dos Estados Unidos) prestou homenagem, neste sábado (29), após as mortes do ator Chadwick Boseman, o Pantera Negra, do ex-jogador da liga Cliff Robinson e do ex-treinador Lute Olson.



Antes da partida entre Milwaukee Bucks e Orlando Magic, os jogadores e membros da comissão técnica ficaram em silêncio por menos de um minuto enquanto o telão do ginásio mostrava as imagens de Boseman, Robinson e Olson.



O ator, que interpretou o Pantera Negra do MCU (Universo Cinematográfico da Marvel), morreu na sexta-feira (28), aos 43 anos. Ele tinha câncer de cólon há quatro anos.



Já hoje, Cliff Robinson, que atuou como ala-pivô na NBA, morreu aos 53 anos. A causa da morte não foi divulgada. Robinson foi selecionado pelo Portland Trail Blazers no draft de 1989. Por lá, foi eleito ao All-Star Game de 1994 e Sexto Homem do Ano em 1993. Em 1997, se transferiu para o Phoenix Suns, onde permaneceu por quatro temporadas. Também jogou por Detroit Pistons, Golden State Warriors e New Jersey Nets, onde se aposentou, em 2007, aos 41 anos.



Lute Olson, que também foi homenageado pela NBA, morreu na última quinta-feira, aos 85 anos. A causa da morte não foi revelada. Em fevereiro, ele sofreu um derrame. Olson se consagrou como técnico da Universidade de Arizona. Ele treinou o time da faculdade entre 1983 e 2008.