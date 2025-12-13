A cantora Nicole Nagib apresenta o show especial “Natal em Canto & Luz” neste domingo (14), às 19h30, no Grupo Ginástico, em uma noite marcada por emoção, música e solidariedade. O espetáculo celebra o clima natalino com um repertório cuidadosamente preparado para encantar o público, reunindo canções que transmitem esperança, fé e união.

Toda a renda arrecadada será revertida para o Grupo de Apoio à Criança com Câncer-GACC Rio Claro, instituição que desenvolve um importante trabalho de apoio a crianças e adolescentes com câncer e suas famílias.

Os ingressos custam R$ 45,00 e estão à venda no GACC (na Avenida P-17 número 253, na Vila Paulista; informações pelo (19) 3534-5612); no Grupo Ginástico (Rua 2 número 941, no Centro) e pela plataforma Sympla.

Essa será a terceira edição do especial de Natal. Todo o repertório foi preparado por Nicole, com canções que marcaram o natal de muitas gerações, numa noite inesquecível para as famílias.