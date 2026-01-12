Lucas Penteado é violonista e Jonas Moncaio violoncelista e levam música de qualidade para unidades de saúde da cidade e região

Projeto idealizado pelo violonista Lucas Penteado já percorreu mais de 70 unidades de saúde em São Paulo e Minas Gerais com o som do violão e violoncelo

O som do violão e do violoncelo tem levado acolhimento e leveza aos corredores de hospitais em Rio Claro e região. A iniciativa, idealizada pelo violonista Lucas Penteado (@lucaspenteadoviolonista), busca humanizar o ambiente hospitalar através da arte.

O projeto nasceu em 2018, a partir de apresentações voluntárias na Santa Casa de Rio Claro. Atualmente, a ação já alcançou mais de 70 hospitais nos estados de São Paulo e Minas Gerais, contando também com a atuação do violoncelista Jonas Moncaio (@jonas_moncaio).

A música em hospitais como ferramenta de cuidado

De acordo com Lucas Penteado, a primeira experiência em unidades de saúde revelou o impacto imediato da melodia no local. “A música cria um espaço de cuidado que vai além do tratamento médico. Ela chega onde o remédio não chega”, afirma o músico.

A experiência inicial deu origem, em 2020, ao primeiro projeto via Lei de Incentivo à Cultura. Desde então, a iniciativa se consolidou através de frentes como Vertentes Musicais, Duo Violão & Cello, Doutores da Música e o atual Harmonia que Cura.

Atuação estratégica nas unidades de saúde

As apresentações de música em hospitais ocorrem em pontos estratégicos, como recepções, pediatria, UTIs e centros oncológicos. O objetivo é alcançar pacientes, familiares e profissionais da saúde, respeitando sempre a rotina e o silêncio necessário ao ambiente.

Lucas explica que as intervenções não seguem o formato de um concerto tradicional. Segundo o músico, trata-se de encontros rápidos e profundos, onde um olhar ou um sorriso dos ouvintes já valida todo o esforço da iniciativa.

Parcerias e continuidade do projeto

Ao longo dos últimos cinco anos, o trabalho recebeu o patrocínio da empresa Rioclarense. O projeto permanece aberto ao apoio de pessoas físicas e jurídicas para expandir o alcance da música em hospitais e instituições de saúde da região.

Os interessados podem acompanhar as ações pelos perfis oficiais @lucaspenteadoviolonista e @jonas_moncaio no Instagram. O trabalho reafirma a importância de iniciativas culturais que promovam o bem-estar em momentos de fragilidade clínica.