Com entrada franca, o espetáculo Mulheres que Cantam e Encantam acontece nos dias 28 e 29 de março no Grupo Ginástico com sucessos da Broadway

O tradicional espetáculo Mulheres que Cantam e Encantam chega à sua 21ª edição em Rio Claro com uma proposta temática internacional. Em entrevista ao Jornal da Manhã, a maestrina Milene Corso e a cantora Débora Laine detalharam os preparativos para as apresentações que celebram os musicais da Broadway.

As apresentações estão confirmadas para os dias 28 e 29 de março, às 19h30, no Grupo Ginástico. O evento mantém sua tradição de democratização cultural com entrada franca, solicitando-se apenas a doação opcional de um quilo de alimento não perecível.

Débora Laine, cantora

Repertório e produção da Broadway

Neste ano, a escolha do repertório seguiu um formato diferente, focado no perfil vocal de cada integrante. Segundo Milene Corso, o maestro Luciano Filho, responsável pelos arranjos, selecionou canções que se adequam ao estilo específico de cada cantora.

O espetáculo contará com clássicos como “O Fantasma da Ópera”, além de produções contemporâneas do teatro musical. A produção visual e cênica fica a cargo de Marcelo Camargo, que traz sua experiência como carnavalesco e coreógrafo para elevar o nível do show.

Milene Corso, maestrina

Desafio para as cantoras

Para as artistas, o tema representa um salto técnico em relação aos anos anteriores, quando homenagearam a MPB e o Rock Brasil. Débora Laine, que participa do projeto há quatro anos, destaca que a complexidade dos musicais exige maior dedicação nos ensaios.

“É muito desafiador, mas é muito gratificante”, afirmou a cantora, ressaltando a estrutura de superprodução com orquestra ao vivo. A diversidade de perfis das vozes femininas promete agradar a todos os públicos.