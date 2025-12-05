Um incêndio mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros na noite dessa quinta-feira (04), em uma residência no bairro do Estádio, em Rio Claro. Um homem e uma mulher ficaram gravemente feridos.

Segundo a GCM, moradores acionaram o socorro ao perceberem grande quantidade de fumaça saindo do imóvel. Testemunhas relataram que o morador, de 64 anos, teria criado uma barreira interna e iniciado o fogo, impedindo qualquer tentativa de auxílio.

Os bombeiros arrombaram a porta e encontraram o casal com queimaduras severas, porém ainda com vida. A mulher, de 71 anos, tinha três ferimentos de faca e queimaduras em todo o corpo.

As vítimas foram encaminhadas à Santa Casa, onde médicos classificaram o estado de saúde de ambos como crítico. A perícia realizou os procedimentos no local e liberou a área.

O suspeito, com 80% do corpo queimado, segue internado sob escolta policial e deverá passar por audiência assim que apresentar condições clínicas. Imagem: Guarda Civil Municipal.