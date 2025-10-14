Criança relatou fome e animais estavam sem comida; vítima foi encaminhada ao Conselho Tutelar e caso segue sob investigação

Uma mulher foi presa por maus-tratos a uma criança e a vários cães em uma residência insalubre na Vila Alemã, em Rio Claro. Policiais militares atenderam à ocorrência nessa segunda-feira (13), registrada no plantão policial com acompanhamento do Conselho Tutelar e da veterinária municipal.

Segundo os agentes, a equipe foi acionada após denúncia e constatou a ausência de alimentos tanto para a criança quanto para os animais. A veterinária confirmou os maus-tratos, dispensando perícia adicional, enquanto a conselheira tutelar relatou que o imóvel apresentava condições precárias e que a criança se queixava de fome.

A suspeita não compareceu ao plantão por estar em atendimento médico, mas diante das evidências, o delegado lavrou o auto de prisão em flagrante. A criança permanece sob os cuidados do Conselho Tutelar, e o caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.