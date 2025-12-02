Tatiana Corrêa dos Santos foi morta pelo companheiro

Vítima, mãe de cinco filhos, foi atacada dentro de casa; suspeito foi preso com a arma do crime e investigação aponta uso de drogas antes do feminicídio

Uma mulher de 38 anos foi assassinada pelo companheiro com quem vivia há poucas semanas no Jardim Eldorado, em Cordeirópolis.

Tatiana Corrêa dos Santos foi encontrada já sem vida com perfurações a faca no tórax. O autor, companheiro da vítima, foi preso pela Polícia Militar. Ele apresentava comportamento agressivo e estava com a faca usada no feminicídio. Antes do crime, ambos teriam feito uso de entorpecentes, segundo a investigação.

Tatiana deixou cinco filhos de relacionamentos anteriores.

Outras ocorrências

Confira os demais destaques do setor policial das últimas horas em Rio Claro e região. Entre as ocorrências, a Polícia Militar deteve suspeitos de tráfico de drogas no Cidade Nova, São Miguel e Boa Vista, incluindo casos em que os criminosos usavam redes sociais para vender entorpecentes. Em outro flagrante, um homem foi preso dentro de uma empresa durante furto qualificado.

A Guarda Civil Municipal também flagrou dois motociclistas disputando racha na Avenida Amaral Gurgel, prática proibida pelo Código de Trânsito. Já no Jardim das Nações, um adolescente foi apreendido por agredir e tentar violentar uma jovem, que precisou de atendimento médico.

A semana também registrou incêndios: um em dois galpões de uma indústria de papéis em Cordeirópolis e outro em um imóvel no Jardim Quitandinha, em Rio Claro, onde suspeita-se de furto seguido de dano.