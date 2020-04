(FOLHAPRESS)

Uma mulher de 28 anos morreu nesta sexta-feira (3) em Itapetinga, cidade de 76 mil habitantes do sudoeste da Bahia, com diagnóstico de Covid-19. Ela havida dado a luz a uma criança há sete dias.

Segundo a Secretaria da Saúde da Bahia, a vítima morava na região de Trancoso, em Porto Seguro, mas tinha se deslocado para a cidade de Itapetinga para realizar uma cesária. Ela teve alta após o parto, mas apresentou um quadro de insuficiência respiratória sete dias depois e voltou a ser internada no hospital municipal da cidade.

Esta é a sétima morte por Covid-19 na Bahia e a segunda em uma cidade do interior do estado. Ao todo, a Bahia registra 290 casos do novo coronavírus.