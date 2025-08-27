Local onde a mulher ateou fogo à esquerda e ao lado, fachada da escola

Segundo a Guarda Municipal, acusada já esteve envolvida em outras ocorrências e desta vez ateou fogo na área externa da escola municipal Benjamim Ferreira

Equipe da Guarda Civil Municipal atendeu a um princípio de incêndio na manhã desta terça-feira (26), na escola municipal Benjamim Ferreira, no bairro Cidade Nova. Por volta das 09h13, ao chegar à unidade de ensino, os guardas se depararam com uma mulher de 36 anos, que foi detida em flagrante.

Segundo o registro feito pelos guardas, a acusada já é conhecida pelos integrantes da corporação por ter se envolvido em outras ocorrências policiais e nesta data invadiu o recinto e ateou fogo em folhagens na área externa, o que deu início a um incêndio que se alastrou pelo gramado da escola, sendo necessária a presença do Corpo de Bombeiros para conter o fogo.

A mulher foi contida e conduzida ao plantão policial, onde a autoridade ratificou a prisão em flagrante e a recolheu à carceragem local. Perigo

Neste período de estiagem severa que a região enfrenta, com ausência de chuvas há dois meses e umidades relativa doar caindo para até menos de 30% ao longo das tardes, o risco de propagação das chamas é ainda maior. Desde a semana passada, vários focos de incêndios já foram combatidos em Rio Claro e nas cidades da região. Na tarde de segunda-feira, a área atingida pelas chamas foi em Santa Gertrudes (foto abaixo), onde os bombeiros e voluntários de uma usina trabalharam durante horas para controlar o fogo num canavial.

Fogo em Santa Gertrudes

Telefone

Nesta terça-feira (26), o telefone 153 da Guarda Civil Municipal voltou a funcionar, após alguns dias de interrupção no atendimento.