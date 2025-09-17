Foto: Corpo de Bombeiros/Wellington Hoch

Bombeiros de Rio Claro trabalharam por duas horas e retiraram motorista das ferragens; apesar da gravidade do acidente, homem apresentava pequenos ferimentos

Um resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Rio Claro na manhã desta quarta-feira (17). Os profissionais foram acionados por volta das 6 da manhã e se dirigiram até o Km 192 da Rodovia Washington Luís (SP-310) na altura de Corumbataí.

Foto: Corpo de Bombeiros/Sgt. Leme

Pelo local, sentido capital, uma carreta carregada com milho tombou e o motorista ficou preso nas ferragens. O tombamento em uma ribanceira, às margens da rodovia, se deu após o condutor colidir na traseira de um outro veículo e perder o controle.

Diante do cenário crítico os bombeiros utilizaram-se de técnicas de desencarceramento e de muita habilidade para conseguir remover a vítima que o tempo todo se manteve consciente e orientada. Os trabalhos levaram cerca de duas horas e foram encerrados com êxito sendo o motorista socorrido apenas com ferimentos leves. O transporte até o hospital para atendimento e outros exames foi feito pela concessionária Eixo SP. Os trabalhos também foram acompanhados pela Polícia Militar Rodoviária.