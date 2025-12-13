Uma colisão envolvendo ao menos quatro veículos aconteceu na manhã deste sábado (13), por volta das 10h, na Avenida 7, entre as ruas 2 e 3, no Centro de Rio Claro.

Segundo informações preliminares, apuradas pela reportagem no local, uma motorista teria perdido o controle do veículo ao tentar estacioná-lo do lado esquerdo da via, atingindo uma motoneta e ao menos dois carros que estavam parados pelo local. Uma placa de sinalização de trânsito também foi atingida durante o acidente.

A Polícia Militar foi acionada, esteve no local e registrou a ocorrência. O caminhão guincho também foi acionado para remover os veículos atingidos.