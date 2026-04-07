Uma grave acidente foi registrado na tarde desta segunda-feira (06) na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127) que liga Rio Claro a Piracicaba. A ocorrência aconteceu no Km 18, já na altura de Piracicaba.

Informações colhidas com a Polícia Militar Rodoviária apontam que veículo Gol trafegava no sentido norte no referido quilômetro 018+200 sobre faixa 01, quando por motivo a ser esclarecido, veio a perder o controle da direção saindo para o acesso do SAU 06. Em seguida, vindo a se chocar contra o pilar de concreto da cobertura do estacionamento do SAU vindo a parar no local.

A vítima foi socorrida em estado grave pela Unidade de Suporte Avançado (Samu) para Unidade de Pronto Atendimento mas não resistiu. A identidade não foi divulgada de forma oficial.