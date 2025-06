Caio Vertu teve um corte profundo no nariz, entre os olhos

Motociclista se recupera após ser atingido por linha com cerol no Jd. Progresso. Caio Vertu teve um corte profundo no nariz e por pouco não teve o pescoço atingido

Rio Claro voltou a registrar acidente envolvendo linha com cerol. O fato se deu no último dia 26 de maio e teve como vítima um motociclista de 32 anos.

Caio Vertu passava pela Rua 6, no Jardim Progresso, quando foi surpreendido: “Eu estava fazendo uma corrida como mototaxista quando senti uma queimação muito forte do meu rosto. Parei a moto e notei muito sangue no meu rosto. Foi quando me dei conta do que havia acontecido. Eu estava com a viseira do capacete aberta e a linha com cerol atingiu e cortou o meu nariz entre meus dois olhos. Fui socorrido até a UPA do Cervezão e levei vários pontos”, relembra.

Vertu também conta que o acidente poderia ter sido fatal: “Acredito que se eu estivesse com a viseira fechada a linha poderia ter corrido, descido e cortado o meu pescoço, o que poderia ser fatal”, disse.

Ele que transita por várias regiões da cidade afirma que é constante ver a prática: “Não são apenas crianças usando a combinação perigosa de linha com cerol, mas muito ‘marmanjos’ também. Falta fiscalização mais efetiva. Eu antes não tinha antena na minha moto, mas agora coloquei depois do susto. Nem sempre é suficiente, mas é uma prevenção a mais”, pontua.

Na última segunda-feira (2) uma criança de sete anos morreu em Ribeirão Preto ao ter o pescoço cortado por uma linha com cerol. O menino tinha saído de casa para andar de bicicleta e encontrou uma pipa no caminho. Ele pegou o brinquedo, enrolou-o entre o peito e o pescoço e seguiu pedalando, mas a linha acabou enroscando na própria bicicleta e provocando um ferimento grave no pescoço resultando na morte.