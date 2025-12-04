Silvio colidiu motocicleta contra uma van na SP-191, em Ipeúna

Velório ocorre nesta sexta-feira (5) a partir das 7h; sepultamento está marcado para às 14h no Cemitério Santa Terezinha

Familiares e amigos se despedem nesta sexta-feira (5) de Silvio Cesar da Silva, 52 anos. Ele perdeu a vida em um acidente na manhã desta quinta-feira (4) na Rodovia Irineu Penteado (SP-191), em Ipeúna. Segundo informações coletadas através da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, a moto que Silvio pilotava trafegava na rodovia sentido leste. Na altura do Km 83, ao passar pelo cruzamento existente no local, veio a colidir transversalmente com uma van. Com o impacto, a van veio a tombar e a moto permaneceu no local sobre faixa de rolamento.

A morte de Silvio foi constatada ainda no local pelo médico da unidade de saúde avançada. A Polícia Militar Rodoviária e a perícia técnica estiveram e o trânsito permaneceu interditado até a finalização dos trabalhos. Na sequência, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Rio Claro.

O velório em Ipeúna começa nesta sexta (5) às 7h00 e o sepultamento no Cemitério Santa Terezinha, também em Ipeúna, está marcada para às 14h. Silvio deixa a esposa Adriana Cristina da Silva, o filho Luis Fernando c/c Tatiane, a filha Joyce Fernanda, três netos, demais familiares e amigos.