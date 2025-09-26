Acidente que vitimou Paulo Laercio Friol, de 58 anos, ocorreu durante manobra de conversão, na tarde de quinta-feira (25)
A Semana Nacional do Trânsito se encerrou nesta quinta-feira (25) de maneira trágica em Rio Claro. Um motociclista sofreu um grave acidente e não resistiu aos ferimentos vindo a falecer na madrugada de hoje, sexta-feira (26).
Paulo Laercio Friol pilotava uma motocicleta e ao realizar uma conversão à esquerda juntamente com um ônibus intermunicipal, que seguia pelo mesmo caminho, aconteceu a colisão onde Paulo acabou caindo da moto e foi parar embaixo do ônibus. O fato se deu perto das 18h00 pela Avenida 29 com a Rua 1, bairro Cidade Jardim.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima até um hospital particular. A Guarda Civil Municipal esteve no local assim como peritos. Apesar de todos os esforços da equipe médica, Paulo morreu horas depois. Ele tinha 58 anos e será sepultado às 17h30 no Cemitério São João Batista.