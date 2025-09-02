Imagem mostra os veículos que colidiram após conversão irregular de motociclista. Foto: Júlio Victorino/Rádio Luzes

Ocorrência foi registrada no Km 148 da Rodovia Luiz de Queiroz. Manobra irregular deu início a tragédia

Um grave acidente na noite de domingo (31) tirou a vida de cinco pessoas e deixou outras duas em estado gravíssimo na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Piracicaba.

A colisão ocorreu por volta das 20h40, no km 148, e envolveu uma motocicleta, um Hyundai HB20 e um Renault Duster. Segundo testemunhas, o motociclista tentava atravessar o canteiro central quando foi atingido pelo HB20, que trafegava no sentido oeste. Com o impacto, o carro perdeu o controle, invadiu a pista contrária e colidiu violentamente contra o Duster.

O choque foi devastador: três ocupantes do Duster e dois do HB20 morreram no local. O motociclista e uma passageira do Duster foram socorridos em estado gravíssimo e encaminhados a hospitais de Piracicaba.

As vítimas fatais foram identificadas. No Hyundai HB20 estavam o motorista Oswaldo Libanio de Paula, de 65 anos, e sua esposa, Ivone Ribeiro Bergamo, de 64 anos. Casados, deixam três filhos. No Renault Duster, perdeu a vida o condutor Sandro José de Souza, de 44 anos, casado e pai de duas filhas. Também estavam no veículo Dacinete Barbosa Bezerra, de 71 anos, moradora de Manaíra (PB), região metropolitana de João Pessoa, viúva e mãe de sete filhos, e Allyf Manoel Rodrigues, de 27 anos, casado e pai de uma menina.

Equipes do Policiamento Rodoviário e do DER atenderam a ocorrência, que exigiu a interdição parcial da rodovia e mobilizou socorristas por várias horas. A cena foi descrita como de completa destruição, com veículos retorcidos e espalhados pelo asfalto. A Polícia Civil investigará as circunstâncias exatas da tragédia.