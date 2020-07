Faleceu na manhã deste domingo (26) o profissional de saúde César Augusto Bergamaschi, 43 anos, vítima de Covid-19. Ele atuava no PA do Cervezão

Nas redes sociais amigos e familiares lamentaram a morte do profissional, que vinha atuando na linha de frente contra o Coronavírus, prestando homenagens e lembrando que a Covid-19 vem fazendo outras vítimas no setor da saúde.

Nossa equipe de reportagem conversou com familiares que confirmaram falecimento devido ao Coronavírus. “A perda é muito dolorida neste momento”, comenta o pai Eduardo Sócrates Bergamaschi que agradece de coração todos os profissionais que estiveram ao lado de seu filho nesses dias.

O ex-prefeito Du Altimari também lamentou a morte do profissional. “Tristeza! Esse é o sentimento que define esses dias que temos atravessado, e hoje ao receber a notícia do falecimento do César, me sinto ainda mais triste. Inestimável perda. Estamos perdendo vidas, e no caso do Cesar, uma vida que cuidava de tantas outras vidas. Que Deus o receba de braços abertos, e que ampare sua família neste momento de dor”.

César deixa a esposa Erika Cristina Bergamaschi, os filhos João e Davi, o pai Eduardo Sócrates Bergamaschi, a mãe Lia Teresina Bergamaschi. O sepultamento será as 16h30 no cemitério São João Batista.