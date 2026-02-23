Emilio Rodrigues faleceu aos 80 anos

Familiares e amigos se despediram neste final de semana de Emilio Rodrigues, 80 anos, tradicional comerciante da cidade de Rio Claro. Ele foi sepultado no domingo (22) no Cemitério Memorial Cidade Jardim e recebeu muitas homenagens.

Ele deixou a sua marca no comércio de Rio Claro participando da fundação de duas lojas tradicionais na Avenida 40, bairro Vila Operária. Primeiro com a Tereza Roupas Feitas e depois com a Monely Calçados e Esportes que até hoje seguem nas mãos da família. Foi um comerciante ativo e que fez mais que clientes, cultivou amigos. “Era um homem muito bom, que ajudava ao próximo e que fazia o bem sem precisar se enaltecer por isso. Ficam as saudades e muitas lembranças”, disse o genro Reginaldo Bortolin.

Seu Emilio deixou a esposa Barbara Tereza Naidig Rodrigues, duas filhas: Elisangela e Monica que é casada com Reginaldo além dos netos Vitor e Pedro.